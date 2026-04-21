Россия не собирается публично заявлять об исходе СВО, заявил Путин

21 апреля 2026, 17:26

Путин: Россия не будет публично заявлять об исходе СВО

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия не будет делать громких публичных заявлений о том, чем завершится специальная военная операция, а сосредоточится на последовательном достижении поставленных целей. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества.





Ранее Путин также отмечал, что зона безопасности на границе с Украиной создаётся поэтапно. Политик добавил, что работа продолжится до полного устранения угроз для российских регионов.



Ситуация в приграничье, включая Курскую область, остаётся сложной. Помощь пострадавшим жителям Путин назвал прямой обязанностью властей, подчеркнув необходимость создать условия, чтобы люди могли оставаться на своей земле, восстанавливать утраченное и развиваться дальше.





«Не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет (в отношении исхода специальной военной операции — ред.)», — сказал глава государства.