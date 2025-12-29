Путин поддержал расширение цифровизации ведомственных данных

29 декабря 2025, 14:45

оригинал Владимир Путин и Андрей Воробьёв (телеканал «Россия 24»)

Цифровизацию работы различных министерств и ведомств и широкое внедрение искусственного интеллекта в процесс обработки данных одобрил президент России Владимир Путин. Предложение внёс губернатор Московской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных» Андрей Воробьёв. Встречу транслировал телеканал «Россия 24».





Андрей Воробьёв отметил, что для сокращения отчётности ведомств создана так называемая цифровая «витрина данных», куда поступают все сведения, из которых специалисты черпают информацию о различных сферах развития страны.





«В рамках этого эксперимента мы работаем вместе с правительством, с комиссией и председателем правительства. Распространили «витрину данных» на все 44 ведомства. Это значит, что регионы будут меньше отчитываться, федеральные органы власти получать то, что необходимо и, соответственно, иметь данные в цифровом виде», — пояснил губернатор Московской области.