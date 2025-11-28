Путин позвонил пострадавшему от взрыва в Красногорске мальчику Глебу
Владимир Путин позвонил 10-летнему мальчику Глебу Бровару, который лишился пальцев при срабатывании самодельного взрывного устройства в Красногорске. Президент пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Инцидент произошёл 11 ноября. Мальчик увидел на улице заминированную купюру, поднял её и в результате взрыва получил серьёзные травмы. Школьника госпитализировали в Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля. Ему пришлось ампутировать пальцы на кисти руки.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общественно опасным способом.
28 ноября мальчика выписали. Он провёл в центре 18 дней и успешно завершил первый этап лечения, направленный на заживление ран. Как рассказали в клинике, главной задачей первой операции было сохранить части кистей, нервы и сосуды, а также не допустить гнойных осложнений.
Теперь ребёнка ждёт этап реабилитации под наблюдением специалистов центра, а затем – подготовка к протезированию.
