Путин позвонил пострадавшему от взрыва в Красногорске мальчику Глебу

28 ноября 2025, 18:24

оригинал Фото: kremlin.ru/

Владимир Путин позвонил 10-летнему мальчику Глебу Бровару, который лишился пальцев при срабатывании самодельного взрывного устройства в Красногорске. Президент пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.