Ребёнку разворотило кисть из-за попытки поднять деньги с земли в Красногорске
В подмосковном Красногорске ребенок получил тяжелое ранение кисти руки после попытки поднять деньги на детской площадке. Сообщение об инциденте распространил Telegram-канал SHOT.
Трагедия случилась 11 ноября на улице Пионерская, когда 9-летний мальчик по имени Глеб возвращался с тренировки по кикбоксингу. Он заметил лежавшие на земле и потянулся за ними, однако в следующий момент произошел мощный взрыв.
Очевидцы уверяют, что сработало некое взрывное устройство, и его «триггером» стали действия ребенка.
По предварительной информации, у Глеба серьезно повреждена кисть руки, при этом ему оторвало несколько пальцев. Ранение сразу закрыли шапкой для защиты от грязи, после чего мальчика экстренно госпитализировали в больницу.
Точные причины взрыва устанавливаются. В родительских чатах распространяют предупреждения об опасности поднимать подозрительные предметы на улице.
