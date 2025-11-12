Достижения.рф

Ребёнку разворотило кисть из-за попытки поднять деньги с земли в Красногорске

Фото: iStock/maxim4e4ek

В подмосковном Красногорске ребенок получил тяжелое ранение кисти руки после попытки поднять деньги на детской площадке. Сообщение об инциденте распространил Telegram-канал SHOT.



Трагедия случилась 11 ноября на улице Пионерская, когда 9-летний мальчик по имени Глеб возвращался с тренировки по кикбоксингу. Он заметил лежавшие на земле и потянулся за ними, однако в следующий момент произошел мощный взрыв.

Очевидцы уверяют, что сработало некое взрывное устройство, и его «триггером» стали действия ребенка.

По предварительной информации, у Глеба серьезно повреждена кисть руки, при этом ему оторвало несколько пальцев. Ранение сразу закрыли шапкой для защиты от грязи, после чего мальчика экстренно госпитализировали в больницу.

Точные причины взрыва устанавливаются. В родительских чатах распространяют предупреждения об опасности поднимать подозрительные предметы на улице.

Мария Моисеева

