Командир штурмовой роты рассказал о взятии Северска в ходе прямой линии президента РФ
Командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, старший лейтенант Наран Очир-Горяев, рассказал о ходе операции по взятию Северска.
Он отметил, что в штурмовой группе числится 157 человек. Для выполнения задачи задействовали 24 группы, в которых работали 84 бойца. Эта информация прозвучала во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, совмещенной с пресс-конференцией.
Очир-Горяев подчеркнул важность слаженной работы и подготовки личного состава.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
