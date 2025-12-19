Командир штурмовой роты рассказал о взятии Северска в ходе прямой линии президента РФ

19 декабря 2025, 14:24

Командир штурмовой роты Очир-Горяев: во взятии Северска участвовали 84 человека

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, старший лейтенант Наран Очир-Горяев, рассказал о ходе операции по взятию Северска.