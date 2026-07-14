Путину представили подмосковный симулятор для подготовки операторов БПЛА

14 июля 2026, 20:30

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Владимира Путина познакомили с возможностями отечественного симулятора управления беспилотниками «Квадросим». Его разработала подмосковная компания «НИНСАР», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Симулятор представили президенту России на выставке-форуме Народного фронта «Всё для Победы!». Разработка компании из Реутова – один из главных инструментов обучения будущих операторов. Её уже используют более чем в 700 образовательных учреждениях по всей России.

«Симулятор помогает решать одну из главных задач государства – подготовку кадров для отрасли БАС. Это современный, безопасный и эффективный инструмент, который позволяет будущим операторам БПЛА уже на этапе обучения формировать практические навыки. Благодарим ОНФ за высокую оценку нашей работы и вручение нагрудного знака «Народный фронт. Всё для Победы». Для нашей команды это важное признание вклада в развитие отечественных технологий и подготовку специалистов нового поколения», – отметил гендиректор ООО «НИНСАР» Егор Сечински