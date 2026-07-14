Путину представили подмосковный симулятор для подготовки операторов БПЛА
Владимира Путина познакомили с возможностями отечественного симулятора управления беспилотниками «Квадросим». Его разработала подмосковная компания «НИНСАР», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Симулятор представили президенту России на выставке-форуме Народного фронта «Всё для Победы!». Разработка компании из Реутова – один из главных инструментов обучения будущих операторов. Её уже используют более чем в 700 образовательных учреждениях по всей России.
«Симулятор помогает решать одну из главных задач государства – подготовку кадров для отрасли БАС. Это современный, безопасный и эффективный инструмент, который позволяет будущим операторам БПЛА уже на этапе обучения формировать практические навыки. Благодарим ОНФ за высокую оценку нашей работы и вручение нагрудного знака «Народный фронт. Всё для Победы». Для нашей команды это важное признание вклада в развитие отечественных технологий и подготовку специалистов нового поколения», – отметил гендиректор ООО «НИНСАР» Егор СечинскиНа выставке представили новую версию симулятора, разработанную совместно с ОНФ. С его помощью эксперты презентовали Путину Студенческую лигу по гонкам дронов. Соревнования проводят второй год и уже собрали более 20 000 студентов.