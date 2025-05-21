Пьяный проник в подмосковное домовладение, заснул и был задержан росгвардейцами

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Дубненского отдела вневедомственной охраны задержали 20-летнего жителя города Дмитрова, который незаконно проник в жилой дом в посёлке Запрудня. Об инциденте рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«К правоохранителям обратился взволнованный хозяин дома. Он сообщил, что соседи стали очевидцами взлома входной двери в его жилище в момент его отсутствия», – говорится в сообщении.Прибыв на место происшествия, росгвардейцы обнаружили спящего молодого человека в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный передан полиции для дальнейшего разбирательства.
Читайте также:
Росгвардейцы задержали в Подмосковье любителя бесплатного алкоголя
Росгвардейцы задержали Подмосковье изобретательного магазинного вора
В Балашихе поймали похитителя сливочного масла
Лора Луганская