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Пьяный проник в подмосковное домовладение, заснул и был задержан росгвардейцами

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

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Сотрудники Дубненского отдела вневедомственной охраны задержали 20-летнего жителя города Дмитрова, который незаконно проник в жилой дом в посёлке Запрудня. Об инциденте рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«К правоохранителям обратился взволнованный хозяин дома. Он сообщил, что соседи стали очевидцами взлома входной двери в его жилище в момент его отсутствия», – говорится в сообщении.
Прибыв на место происшествия, росгвардейцы обнаружили спящего молодого человека в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный передан полиции для дальнейшего разбирательства.

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В Московскую область с зимовки возвращаются аисты
21 мая 2025, 10:15

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Андрей Семибратов

В село Авдотьино городского округа Ступино вернулись местные знаменитости – пара белых аистов. В прошлом году птицы выбрали для строительства гнезда столб линии электропередачи на улице Гамалеи. Они вывели птенцов и осенью отправились на зимовку.
Недавно пернатые снова прилетели в обжитое место обустраивать свой летний дом. Они привели гнездо в порядок после зимы — выбросили негодные палки и мусор, а прорехи заделали. По словам местных жителей, если в прошлом году диаметр гнезда составлял около 1,5 м, то теперь достиг почти 2 м.

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Андрей Семибратов

Многие жители селяне появление пернатых соседей добрым знаком и надеются, что в этом году аисты снова выведут потомство.

Как отмечают орнитологи, возвращение аистов на прежнее место гнездования – явление нередкое. У этих птиц сильна привязанность к своим домам, и они часто прилетают туда, где уже выводили птенцов.

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Подмосковные приставы заставили злостного алиментщика выплатить долг на 600 тыс. рублей
21 мая 2025, 10:00

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Подмосковные судебные приставы взыскали с гражданина задолженность по алиментам на 600 тыс. рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона.
«По решению суда мужчина должен был каждый месяц перечислять 20 тыс. рублей на содержание двоих несовершеннолетних детей. Когда он в очередной раз уволился с официального места работы, начала копиться задолженность. В итоге она превысила 600 тыс. Гражданин не спешил её гасить, поэтому приставы запретили регистрационные действия в отношении девяти его автомобилей, четырёх автоприцепов, двух жилых домов и земельных участков под ними», – отметили в ГУРБ.
По данным ведомства, далее арестовали три грузовых фургона для дальнейшей принудительной реализации. Именно это подтолкнуло злостного алиментщика полностью погасить задолженность, а также оплатить 66 тыс. рублей исполнительского сбора.

Сейчас судебные приставы продолжают взыскивать текущие алименты уже на одного ребёнка должника, поскольку старший достиг совершеннолетия.

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В Подольске пройдет форум «Формула УСпеха» на грант Росмолодежи
21 мая 2025, 09:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Главный эксперт комитета по делам молодежи администрации городского округа, председатель Подольской организации «Российский Союз Молодежи» Ольга Жукова стала победителем первого сезона конкурса «Росмолодёжь. Гранты для физических лиц» в номинации «Вдохновляй», сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.
Полученный грант направлен на проведение форума советов обучающихся «Формула УСпеха», который планируется провести осенью.

Форум станет ключевой площадкой для укрепления и развития системы ученического самоуправления в Московской области. Цель проекта — создать единое информационное пространство для советов обучающихся, где они смогут делиться опытом, практиками и формировать совместные инициативы.

Организатором форума выступает Подольская организация «Российский Союз Молодежи» при поддержке Московской областной и Общероссийской организаций РСМ, а также Министерства информации и молодежной политики Московской области.

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Предприниматели Подмосковья вышли в финал премии «Молодой промышленник года»
21 мая 2025, 09:42

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Стали известны финалисты ежегодной премии «Молодой промышленник года». В этом году в итоговый список вошли 200 руководителей предприятий со всей России, отобранных по строгим критериям. Все они возглавляют компании с годовой выручкой от 120 миллионов до 2 миллиардов рублей и численностью сотрудников до 250 человек, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Среди финалистов выделяются представители Московской области — в список вошли 12 молодых управленцев. В числе них — учредитель ООО «Мобитрак» Рафаэль Хабиров. Его предприятие занимается производством специализированных трейлеров, востребованных в самых разных отраслях.

Ещё один финалист от региона — Евгений Волков, заместитель генерального директора ООО «Органик», расположенного в посёлке Глебовский. Компания специализируется на производстве яичного меланжа. Её мощности позволяют выпускать до 35 тонн продукции в сутки — как в жидком, так и в сухом виде, а также готовые омлетные смеси.

Финалисты премии пройдут итоговую оценку, которую проведёт экспертное жюри, состоящее из ведущих специалистов промышленного сектора. По результатам отбора будут определены победители в основных и специальных номинациях — «Молодой промышленник года», «Молодая промышленница» и «Промышленный туризм».

Церемония награждения состоится в июле в Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ».

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что проведение конкурса способствует развитию молодых специалистов, стимулирует внедрение инноваций и поддерживает развитие малого и среднего бизнеса, создавая возможности для обмена опытом и продвижения успешных проектов.

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На старт чемпионата и Кубка России в Подмосковье вышли более 200 автогонщиков
21 мая 2025, 09:29

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

На автодроме Moscow Raceway в Волоколамском городском округе прошли сразу четыре крупных всероссийских соревнования: чемпионат и Кубок России по кольцевым гонкам, Кубок Московской области, а также Кубок России по гонкам на выносливость, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования по кольцевым гонкам стали первым этапом Российской серии кольцевых гонок СМП РСКГ. В них приняли участие более 150 пилотов, соревновавшихся в девяти зачётных группах. В четырёхчасовой гонке на выносливость СМП РСКГ Эндуранс на старт вышли свыше 50 спортсменов, представляющих 23 команды.

Во время первой гонки чемпионата России в зачёте «Туринг-лайт» действующий чемпион страны Андрей Масленников из Королёва финишировал вторым. По итогам двух заездов он занял четвёртое место в общем зачёте.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В категории «Спортпрототип CN» серебряным призёром стал Кирилл Киракозов из Мытищ, а по результатам всего этапа он замкнул тройку сильнейших.

В классе «Legends EVO» победу одержал молодой пилот Вячеслав Киселев, представляющий команду Texol Racing из Подмосковья. Также стабильно высокие результаты показал президент Федерации автомобильного спорта Московской области Владимир Стрельченко из Химок, дважды попав в тройку лидеров. Бронзу в зачёте «Legends 600» завоевал ещё один представитель команды Texol Racing — Павел Петрухин.

В Кубке России по гонкам на выносливость первое место получил экипаж победителя прошлого сезона в классе «GT4» Алексея Несова из Королёва. Вместе с напарником Максимом Кизиловым они стартовали с 13-й позиции, но смогли обойти опытных соперников, включая бывших гонщиков Формулы 1, и финишировали первыми в абсолютном зачёте.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В классе «Туринг» победу вновь одержали гонщики команды Балашихинского УЦ ДОСААФ — Николай Виханский и Роман Голиков.

Гонки сопровождались насыщенной программой для зрителей. Перед стартом болельщики прошли по пит-лейну, посетили паддок, боксы команд, а также пообщались с пилотами и сфотографировались на стартовой прямой. В рамках выставки по трассе проехали ретроавтомобили.

Гости могли наблюдать за гонкой с вертолёта, прокатиться на дрифт-такси с профессиональными пилотами, а также опробовать симулятор с трассой Moscow Raceway на спортпрототипе BR03. Для детей была организована специальная зона с аниматорами.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Следующий этап Российской серии кольцевых гонок на автодроме Moscow Raceway запланирован на 15–17 августа. Дополнительная информация доступна на сайте.

Старты организованы в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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