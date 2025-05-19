Росгвардейцы задержали Подмосковье изобретательного магазинного вора

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Росгвардейцы задержали в Ленинском городском округе подозреваемого в краже из магазина. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Посетитель сложил в продуктовую корзину одежду, керамический нож, две банки кофе и бакалейные товары. Однако работники службы безопасности заметили по камерам видеонаблюдения, что на кассе самообслуживания покупатель оплатил лишь две позиции с низкой стоимостью. Остальной товар на общую сумму более 4 тыс. рублей он просто сложил в пакет и направился к выходу», – рассказали в пресс-службе.Сработали тревожная сигнализация. Прибывшие сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого и передали полиции. По факту кражи проводится проверка.
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Лора Луганская