В Балашихе поймали похитителя сливочного масла

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Молодого человека, попытавшегося украсть из супермаркета восемь пачек сливочного масла, задержали в Балашихе сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Тревожная сигнализация сработала в одном из сетевых магазинов округа Балашиха. Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что один из покупателей положил себе в рюкзак восемь пачек масла и прошёл мимо касс, не заплатив. Общая стоимость неоплаченного товара составила более 4 тысяч рублей», — говорится в сообщении.«Забывчивого» покупателя задержали. Им оказался 25-летний приезжий из Пермского края. Сотрудники Росгвардии передали молодого человека полиции. По факту похищения масла проводится проверка.
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