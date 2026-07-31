Пьяный россиянин угрожал детям пистолетом и заставил их лезть в реку
В Екатеринбурге местный житель в состоянии алкогольного опьянения применил пистолет для защиты дочери и высказывал угрозы в адрес других детей. Информацию предоставил портал Е1.
Событие развернулось вечером 29 июля во дворе жилого дома. Сообщается, что одна девочка подшучивала над причёской мальчика, а он отвечал ей замечаниями о фигуре. Обидевшись, зачинщица ушла домой и пожаловалась отцу.
Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, выбежал на улицу, задержал четырёх мальчиков и под дулом пистолета привёл их к берегу реки Исеть. Там он выстроил подростков и произвёл несколько выстрелов в воздух.
Одного из детей он ударил, затем приказал всем зайти в воду и пригрозил расправой тем, кто попытается выбраться. В региональном управлении МВД подтвердили факт случившегося и сообщили о возбуждении уголовного дела. Личность нападавшего уже установили. В результате происшествия никто из детей не получил телесных повреждений.
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