Пьяный россиянин угрожал детям пистолетом и заставил их лезть в реку

31 июля 2026, 19:33

В Екатеринбурге пьяный отец угрожал пистолетом детям из-за ссоры с дочерью

Фото: Istock/Evgenii Palitsyn

В Екатеринбурге местный житель в состоянии алкогольного опьянения применил пистолет для защиты дочери и высказывал угрозы в адрес других детей. Информацию предоставил портал Е1.