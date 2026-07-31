Россиянка получила химический ожог из-за того, что открыла мороженое зубами
В Ачинске блогер получила химический ожог второй степени, открыв зубами упаковку мороженого. Как сообщает Telegram-канал Mash, вещества с обёртки разъели губу россиянке.
28-летняя девушка купила эскимо «Джемка» для прогулки с дочерью. После вскрытия упаковки зубами она почувствовала жжение. Дома боль усилилась, появились высыпания. Блогер приняла антигистаминное и обезболивающее, но ночью вызвала скорую помощь.
Врачи диагностировали химический ожог второй степени. Предположительно, на упаковке могли остаться следы щёлочи или кислоты. Мороженое оказалось ни при чём — дочь съела такое же и не пострадала.
Сейчас пострадавшая носит повязку, принимает антибиотики и обрабатывает ожог. Первые десять дней она почти не ела, до сих пор пьёт через трубочку. В суд подавать не будет — считает, что упаковка могла загрязниться случайно. Производитель ещё не дал комментария по поводу случившегося.
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