Россиянка получила химический ожог из-за того, что открыла мороженое зубами

31 июля 2026, 18:54

Жительница Ачинска получила ожог второй степени от обёртки эскимо

Фото: Istock/At the moment

В Ачинске блогер получила химический ожог второй степени, открыв зубами упаковку мороженого. Как сообщает Telegram-канал Mash, вещества с обёртки разъели губу россиянке.