Россиян предупредили о риске поражения мозга и глаз от недожаренного шашлыка

31 июля 2026, 19:21

Диетолог Русакова: недожаренное мясо грозит инфекциями и паразитами

Фото: Istock/Vladimir Mironov

Врач-диетолог Дарья Русакова предупредила, что недожаренный шашлык может вызвать бактериальные, вирусные и паразитарные инфекции. Они поражают мозг, глаза и лёгкие или провоцируют острые кишечные расстройства.





В беседе с «Абзацем» эксперт заявила, что неготовая говядина и свинина могут содержать сальмонеллу, листерию и кишечную палочку. По словам врача, эти бактерии особенно опасны для беременных и людей с ослабленным иммунитетом.

«Также мясо может быть заражено и паразитарными инфекциями, например токсоплазмозом. Он часто протекает бессимптомно, поражает мозг, глаза, лёгкие. Трихинеллёз характерен для свинины, он может провоцировать появление лихорадки, болей в мышцах и отёков. При недожаренном мясе также возможны норовирусы и ротавирусы, вызывающие острые кишечные проявления», — сообщила Дарья.