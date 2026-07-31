Россиян предупредили о риске поражения мозга и глаз от недожаренного шашлыка
Диетолог Русакова: недожаренное мясо грозит инфекциями и паразитами
Врач-диетолог Дарья Русакова предупредила, что недожаренный шашлык может вызвать бактериальные, вирусные и паразитарные инфекции. Они поражают мозг, глаза и лёгкие или провоцируют острые кишечные расстройства.
В беседе с «Абзацем» эксперт заявила, что неготовая говядина и свинина могут содержать сальмонеллу, листерию и кишечную палочку. По словам врача, эти бактерии особенно опасны для беременных и людей с ослабленным иммунитетом.
«Также мясо может быть заражено и паразитарными инфекциями, например токсоплазмозом. Он часто протекает бессимптомно, поражает мозг, глаза, лёгкие. Трихинеллёз характерен для свинины, он может провоцировать появление лихорадки, болей в мышцах и отёков. При недожаренном мясе также возможны норовирусы и ротавирусы, вызывающие острые кишечные проявления», — сообщила Дарья.Русакова добавила, что патогены возможны в обоих видах мяса из-за нарушений хранения или обработки. Для снижения рисков она рекомендует покупать мясо в проверенных местах, требовать сертификаты, соблюдать гигиену при готовке и проверять температуру термощупом.