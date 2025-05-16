Пьяный житель Мытищ обокрал фудтрак

Полицейские задержали 31-летнего жителя Мытищ по подозрению в краже денег из кассы фудтрака, стоящего в местной парковой зоне — на Новомытищинском проспекте, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, рано утром пьяный мужчина проходил мимо фудтрака и решил залезть в него. Он взломал входную дверь, забрал из кассы 10 тысяч рублей и повредил оборудование для готовки, после чего скрылся», — говорится в сообщении.Полицейские быстро установили личность злоумышленника и задержали его по месту жительства. В квартире также были обнаружены похищенные деньги и фартук с логотипом фудтрака.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде. Общая сумма ущерба, который пьяный грабитель взломщик нанёс хозяину торговой точки, ещё устанавливается.
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