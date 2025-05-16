Пожарные обнаружили завёрнутое в ковёр тело женщины с ножевыми ранениями – зверское убийство на Кубани

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В Краснодарском крае было совершенно зверское убийство. Женщину зарезали в гостях, завернули её тело в ковёр, а затем подожгли дом.
Это произошло в Усть-Лабинске. 41-летняя Елена пришла со своим 36-летним знакомым в гости к его 34-летнему другу. Компания отдыхала, однако в какой-то момент вспыхнул конфликт. Один из мужчин в порыве гнева схватился за нож и ударил женщину в шею. От полученного ранения она скончалась на месте, пишет Telegram-канал SHOT.
После этого друзья придумали жуткий план: они завернули тело в ковёр, подожгли дом и сбежали. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание и обнаружили тело Елены с ножевыми ранениями.
Полицейские оперативно задержали беглецов. Выяснилось, что один из них был ранее судим за изнасилование, грабёж и разбой. Владелец дома судимостей не имел.
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После этого друзья придумали жуткий план: они завернули тело в ковёр, подожгли дом и сбежали. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание и обнаружили тело Елены с ножевыми ранениями.
Полицейские оперативно задержали беглецов. Выяснилось, что один из них был ранее судим за изнасилование, грабёж и разбой. Владелец дома судимостей не имел.
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Анастасия Чинкова