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Пожарные обнаружили завёрнутое в ковёр тело женщины с ножевыми ранениями – зверское убийство на Кубани

SHOT: в Краснодарском крае женщину убили, завернули тело в ковёр и подожгли дом
Фото: iStock/zoka74

Фото: iStock/zoka74

В Краснодарском крае было совершенно зверское убийство. Женщину зарезали в гостях, завернули её тело в ковёр, а затем подожгли дом.
Это произошло в Усть-Лабинске. 41-летняя Елена пришла со своим 36-летним знакомым в гости к его 34-летнему другу. Компания отдыхала, однако в какой-то момент вспыхнул конфликт. Один из мужчин в порыве гнева схватился за нож и ударил женщину в шею. От полученного ранения она скончалась на месте, пишет Telegram-канал SHOT.

После этого друзья придумали жуткий план: они завернули тело в ковёр, подожгли дом и сбежали. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание и обнаружили тело Елены с ножевыми ранениями.

Полицейские оперативно задержали беглецов. Выяснилось, что один из них был ранее судим за изнасилование, грабёж и разбой. Владелец дома судимостей не имел.

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Взрыв прогремел на производстве парафина в Башкирии
16 мая 2025, 09:05

Фото: iStock/Leonid Ikan

Взрыв прогремел на производстве парафина «Свеча» в башкирском городе Салават. После произошедшего вспыхнул пожар, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в результате взрыва произошло частичное обрушение здания. В настоящее время под завалами находится один человек. Ещё четыре, по предварительным данным, получили ранения.

На месте работают оперативно прибывшие спасатели и пожарные МЧС России.

Несколько дней назад в подмосковном Лосино-Петровском в подъезде жилого дома взорвалась граната. Подробнее об инциденте читайте в материале «Радио 1».

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В Москве лжеполицейский украл деньги у подростка на самокате под видом штрафа
16 мая 2025, 05:04

Фото: iStock/chris-mueller

В Москве лжеполицейский украл у подростка на самокате деньги, обосновывая взыскание штрафом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.
«Преступник начал убеждать мальчика, что если тот переведет ему деньги, то все будет хорошо. В результате несовершеннолетний перевел мошеннику 5 тысяч рублей», — передает агентство.

Пострадавшим оказался ученик 10 класса. Как оказалось, 30 марта он с подругой ехал на арендованном самокате, когда их остановил неизвестный. Последний заявил, что является полицейским, а подростки не остановились по требованию сотрудника ГИБДД. За это несовершеннолетним якобы грозит штраф в 100 тысяч рублей.

Правоохранители уже задержали подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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СК: возбуждено уголовное дело против жителя Камчатки за реабилитацию нацизма
16 мая 2025, 03:04

Фото: iStock/artisteer

Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении местного жителя за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Следователями СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении жителя краевой столицы, который подозревается в одобрении преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК России)», — говорится в telegram-канале СК.

Следствие выяснило, что мужчина в одном из мессенджеров положительно отреагировал на насилие со стороны круга лиц, которых в последствии Международный военный трибунал обвинил в преступлениях против человечности. Комментарии житель оставлял в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года.

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В Канаде учительница совратила несколько подростков
16 мая 2025, 02:44

Фото: iStock/Natalia Bodrova

В Канаде 36-летняя учительница Марни Бернхэм совратила несколько подростков. Об этом сообщает CHEK-DT.
Впервые педагог была арестована в феврале 2024 года. Поводом стала информация о том, что Бернхэм занималась сексом с несовершеннолетним учеником. В ходе расследования правоохранители заподозрили учительницу и в других случаях совращения школьников.

В отношении Бернхэм предъявлено три обвинения. Одно по статье о сексуальной эксплуатации, а два оставшихся об использовании электронных средств связи для совращения несовершеннолетних. Полиция не называет точного числа жертв, но известно, что их несколько.

Пока учительница находится на свободе. Ей запрещено посещать территорию школы, а также общаться с истцами и несовершеннолетними. При этом полиция подозревает, что Бернхэм могла продолжать совращать малолетних и после первого задержания.

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В Белгороде мужчину приговорили к 16 годам тюрьмы за госизмену
16 мая 2025, 02:28

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Житель Белгорода Юрий Ярошенко приговорен к 16 годам колонии за госизмену и подготовку теракта. Об этом сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Белгородской области.
«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Ярошенко к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части – 13 лет в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования было установлено, что Ярошенко контактировал с представителями террористической организации и украинской разведки. По своей инициативе мужчина передавал им места размещения российских ПВО, а также маршруты военных РФ. К тому же злоумышленник собирался подорвать гранатой бойцов российской армии и отправить им отравленную еду.

Вся преступная деятельность Ярошенко контролировалась правоохранителями и была пресечена. Помимо срока, мужчина обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

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