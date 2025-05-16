Взрыв прогремел на производстве парафина в Башкирии

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Взрыв прогремел на производстве парафина «Свеча» в башкирском городе Салават. После произошедшего вспыхнул пожар, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в результате взрыва произошло частичное обрушение здания. В настоящее время под завалами находится один человек. Ещё четыре, по предварительным данным, получили ранения.
На месте работают оперативно прибывшие спасатели и пожарные МЧС России.
Несколько дней назад в подмосковном Лосино-Петровском в подъезде жилого дома взорвалась граната. Подробнее об инциденте читайте в материале «Радио 1».
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Несколько дней назад в подмосковном Лосино-Петровском в подъезде жилого дома взорвалась граната. Подробнее об инциденте читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова