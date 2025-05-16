В Москве лжеполицейский украл деньги у подростка на самокате под видом штрафа

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В Москве лжеполицейский украл у подростка на самокате деньги, обосновывая взыскание штрафом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.
«Преступник начал убеждать мальчика, что если тот переведет ему деньги, то все будет хорошо. В результате несовершеннолетний перевел мошеннику 5 тысяч рублей», — передает агентство.
Пострадавшим оказался ученик 10 класса. Как оказалось, 30 марта он с подругой ехал на арендованном самокате, когда их остановил неизвестный. Последний заявил, что является полицейским, а подростки не остановились по требованию сотрудника ГИБДД. За это несовершеннолетним якобы грозит штраф в 100 тысяч рублей.
Правоохранители уже задержали подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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Иван Мусатов