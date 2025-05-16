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В Москве лжеполицейский украл деньги у подростка на самокате под видом штрафа

Фото: iStock/chris-mueller

Фото: iStock/chris-mueller

В Москве лжеполицейский украл у подростка на самокате деньги, обосновывая взыскание штрафом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.
«Преступник начал убеждать мальчика, что если тот переведет ему деньги, то все будет хорошо. В результате несовершеннолетний перевел мошеннику 5 тысяч рублей», — передает агентство.

Пострадавшим оказался ученик 10 класса. Как оказалось, 30 марта он с подругой ехал на арендованном самокате, когда их остановил неизвестный. Последний заявил, что является полицейским, а подростки не остановились по требованию сотрудника ГИБДД. За это несовершеннолетним якобы грозит штраф в 100 тысяч рублей.

Правоохранители уже задержали подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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#гибдд
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#москва
#самокат
СК: возбуждено уголовное дело против жителя Камчатки за реабилитацию нацизма
16 мая 2025, 03:04

Фото: iStock/artisteer

Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении местного жителя за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Следователями СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении жителя краевой столицы, который подозревается в одобрении преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК России)», — говорится в telegram-канале СК.

Следствие выяснило, что мужчина в одном из мессенджеров положительно отреагировал на насилие со стороны круга лиц, которых в последствии Международный военный трибунал обвинил в преступлениях против человечности. Комментарии житель оставлял в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года.

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В Канаде учительница совратила несколько подростков
16 мая 2025, 02:44

Фото: iStock/Natalia Bodrova

В Канаде 36-летняя учительница Марни Бернхэм совратила несколько подростков. Об этом сообщает CHEK-DT.
Впервые педагог была арестована в феврале 2024 года. Поводом стала информация о том, что Бернхэм занималась сексом с несовершеннолетним учеником. В ходе расследования правоохранители заподозрили учительницу и в других случаях совращения школьников.

В отношении Бернхэм предъявлено три обвинения. Одно по статье о сексуальной эксплуатации, а два оставшихся об использовании электронных средств связи для совращения несовершеннолетних. Полиция не называет точного числа жертв, но известно, что их несколько.

Пока учительница находится на свободе. Ей запрещено посещать территорию школы, а также общаться с истцами и несовершеннолетними. При этом полиция подозревает, что Бернхэм могла продолжать совращать малолетних и после первого задержания.

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#школы
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В Белгороде мужчину приговорили к 16 годам тюрьмы за госизмену
16 мая 2025, 02:28

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Житель Белгорода Юрий Ярошенко приговорен к 16 годам колонии за госизмену и подготовку теракта. Об этом сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Белгородской области.
«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Ярошенко к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части – 13 лет в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования было установлено, что Ярошенко контактировал с представителями террористической организации и украинской разведки. По своей инициативе мужчина передавал им места размещения российских ПВО, а также маршруты военных РФ. К тому же злоумышленник собирался подорвать гранатой бойцов российской армии и отправить им отравленную еду.

Вся преступная деятельность Ярошенко контролировалась правоохранителями и была пресечена. Помимо срока, мужчина обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

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В поджогах недвижимости премьера Британии Стармера обвинен гражданин Украины
15 мая 2025, 23:55

Фото: iStock/VV Shots

Гражданин Украины Роман Лавринович обвинен в поджогах недвижимости премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает BBC.
«Гражданину Украины Роману Лавриновичу были предъявлены обвинения по трем пунктам, включая поджог с намерением подвергнуть опасности жизнь человека», — передает издание.

Лавринович обвинен в трех поджогах недвижимости Стармера. Украинец попытался сжечь автомобиль в районе Кентиш-Таун на севере Лондона, частный дом премьера на той же улице, а также дом, где ранее проживал Стармер.

Лавриновича арестовали в юго-восточной части Лондона, в Сиденхэме. Перед судом украинец предстанет уже 16 мая.

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Женщина угрожала взрывом в московском офисе микрозаймов, пишет Shot
Shot: Женщина угрожала взрывом в офисе микрозаймов в столичном Царицыне
15 мая 2025, 22:11

Фото: istockphoto/Dzurag

Женщина угрожала взрывом в московском офисе микрозаймов, пишет Telegram-канал Shot. Авторы публикации уточнили, что все произошло в столичном районе Царицыно. По информации канала, злоумышленница могла решиться на такой шаг по указке мошенников с Украины.
Авторы поста пишут, что полицейским поступил сигнал, что женщина, которая, по словам очевидцев, выглядела взволнованной, зашла в офис микрозаймов на Пролетарском проспекте.

Затем она указала сотрудникам фирмы на провода, угрожая взрывом, если те не откроют кассу. При этом женщина говорила по телефону. На момент написания заметки нет никакой информации о ее задержании, как и о том, был ли у нее муляж или реальное взрывное устройство. При этом очевидцы видели женщину в наручниках рядом с правоохранителями.

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