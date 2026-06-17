Пять команд приняли участие в турнире среди глухих волейболистов в Истре
На площадке спортивного комплекса «Арена-Истра» состоялся ежегодный турнир по волейболу среди глухих. Его приурочили ко Дню России и Дню города Истры, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
В этом году соревнования собрали пять сильнейших команд из подмосковных муниципалитетов. Спортсмены показали высокий уровень мастерства, волю к победе и командный дух.
По итогам напряжённой борьбы первое место заняла команда «Истра», второе досталось команде «Раменское 1», третье – команде «Королёв».
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