В подмосковном парке «Раздолье» 2 августа состоится фестиваль йоги
Фестиваль йоги проведут в парке «Раздолье» Одинцовского городского округа 2 августа. В рамках мероприятия будет организована благотворительная ярмарка, сообщает пресс-служба фестиваля.
«На фестиваль приглашаются гости всех возрастов. В программе праздника мастер-классы для взрослых и ребят. Планируется также провести благотворительную ярмарку и сбор для нуждающихся детей», — говорится в сообщении.Фестиваль является бесплатным для всех участников, он проводится ежегодно в первую субботу августа. В этом году мероприятие поддерживают такие знаменитости, как Константин Хабенский, Светлана Бондарчук, Лариса Лазутина, а также спортивные блогеры и представители фитнес индустрии.
Фестиваль будет проходить на площадке Амфитеатра в парке «Раздолье» в деревне Раздоры Одинцовский район городского округа.