Пять подмосковных атлетов выступят на Международном фестивале силовых видов спорта

07 июля 2026, 20:49

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять спортсменов из Московской области примут участие в международном турнире по пауэрлифтингу «Кубок памяти Николая Каганского». Он пройдёт 11 и 12 июля на площадке VK Stadium в Москве, рассказали в пресс-службе подмосковного Минспорта.





Сильнейшие пауэрлифтеры и стронгмены из России, США и Европы встретятся на международном турнире в рамках Pride Sport Fest.

«Подмосковье будут представлять Андрей Сапожонков из Талдома, Анатолий Сербин из Люберец, Дмитрий Жемаркин из Серпухова и Анна Ших из Дмитрова. А многократный рекордсмен мира из Люберец Сергей Агаджанян покажет зрителям зрелищное силовое шоу», – отметили в министерстве.