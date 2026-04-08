Подольская театральная студия завоевала три приза Всероссийского фестиваля

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Театральная студия «Коллаж» Культурно-просветительского центра «Дубровицы» триумфально выступила на Всероссийском фестивале «Творческая лаборатория «Театральная планета». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Подольск.



Конкурс собрал лучшие детские, юношеские и молодёжные театральные коллективы со всей России.

«Подольские артисты достойно представили городской округ. Студии присудили Гран-при в номинации «Театр» за спектакль «Троянки». Помимо этого, жюри отметило выдающуюся игру подольских актёров. Ксения Самодурова получила диплом «Лучшее исполнение женской роли второго плана» за роль Кассандры», – рассказали в администрации.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Специальный приз жюри «За мастерство сценической речи» также достался «Троянкам» – за безупречную работу с голосом и словом.
Лора Луганская

