Подольская театральная студия завоевала три приза Всероссийского фестиваля
Театральная студия «Коллаж» Культурно-просветительского центра «Дубровицы» триумфально выступила на Всероссийском фестивале «Творческая лаборатория «Театральная планета». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Подольск.
Конкурс собрал лучшие детские, юношеские и молодёжные театральные коллективы со всей России.
«Подольские артисты достойно представили городской округ. Студии присудили Гран-при в номинации «Театр» за спектакль «Троянки». Помимо этого, жюри отметило выдающуюся игру подольских актёров. Ксения Самодурова получила диплом «Лучшее исполнение женской роли второго плана» за роль Кассандры», – рассказали в администрации.
Специальный приз жюри «За мастерство сценической речи» также достался «Троянкам» – за безупречную работу с голосом и словом.