Пять подмосковных производителей представили продукты на выставке в Ташкенте

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Пять подмосковных компаний приехали на международную выставку продуктов питания UzFood 2025 в Узбекистане. Их участие организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Выставка UzFood 2025 – одно из самых важных событий в сфере пищевой промышленности Узбекистана. Каждый год она собирает ключевых игроков отрасли – производителей, поставщиков, дистрибьюторов и клиентов из разных стран. Программа выставки включала презентацию товаров и деловые встречи с потенциальными покупателями.
Полный перечень услуг для экспортёров региона можно найти на Инвестиционно портале порталем Подмосковья.
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«На коллективном стенде Московской области продукцию представили пять производителей продуктов питания. Это производитель рыбной продукции из Дмитрова «ДОКТОР ЭЛИС»; «КФ «Кремлина» из Люберец, выпускающая кондитерские изделия; «Евро Фудс» из Химок, производящий снеки; «Амаретто» из Королёва, изготавливающий товары из пластика и картона; а также «Би-энд-Би», специализирующийся на кондитерских изделиях», – рассказали в пресс-службе.Фонд поддержки ВЭД профинансировал аренду площадей, регистрационные сборы, создание коллективного стенда, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Узнать о международных мероприятиях для экспортёров и подать заявку на участие можно на сайте фонда.
Полный перечень услуг для экспортёров региона можно найти на Инвестиционно портале порталем Подмосковья.
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Лора Луганская