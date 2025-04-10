Система ЦУР «Бизнес» с начала года помогла решить около 2,5 тыс. вопросов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Специалисты подмосковного ЦУР «Бизнес» в I квартале этого года помогли предпринимателям региона решить около 2,5 тыс. вопросов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Система ЦУР «Бизнес» давно зарекомендовала себя как эффективный инструмент поддержки предпринимателей. С начала года там получили порядка 2,5 тыс. вопросов. 2405 из них, то есть 96%, уже удалось решить», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что чаще всего вопросы, с которыми приходят предприниматели, решают за один рабочий день. Эта категория вопросов составляет 92% от всех полученных обращений
Как отметила зампред, на первом месте среди тем консультаций – меры поддержки, на втором – открытие и ведения бизнеса, на третьем – земля и недвижимость для предпринимательской деятельности.
Система ЦУР «Бизнес» аккумулирует обращения предпринимателей, поступающие по девяти каналам связи. Это горячая линия 0150, Инвестиционный портал Подмосковья, приёмная правительства Московской области amo@mosreg.ru, встречи с бизнесом, «Добродел-Бизнес», почта губернатора andreyvorobiev@mosreg.ru, соцсети, обращения к уполномоченному по защите прав предпринимателей и Платформа обратной связи.
Каждый год ЦУР «Бизнес» отрабатывает около 12 тыс. обращений.
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Лора Луганская