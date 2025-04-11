В Подмосковье работают 17 крупных и средних предприятий космической отрасли

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Космическая и авиационная отрасли Подмосковья за 2024 год показали рост почти на 9% по сравнению с 2023-м. Такие данные накануне Дня космонавтики привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Рост промышленного производства региона в космической и авиационной отрасли за прошлый год составил 8,6% по сравнению с показателем годом ранее годом. В 2024-м объём продукции, отгруженной предприятиями этого сектора промышленности Подмосковья, составил 99,5 млрд рублей», – сказала Зиновьева.По данным пресс-службы Мининвеста региона, в Московской области работают 17 крупных и средних предприятий космической отрасли. Они расположены в Звёздном городке, Королёве, Краснознаменске, Реутове, Химках, Истре, Сергиевом Посаде и Щёлкове. На этих предприятиях трудятся свыше 30 тысяч человек. На них созданы первые ракеты космического назначения, беспилотные орбитальные аппараты, пилотируемые корабли, разработаны первые межпланетные станции, аппараты исследования планет.
Так, в Королёве расположена Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва. Предприятие разрабатывает автоматические космические и ракетные системы.
Ещё одно предприятие из Королёва – Центральный научно-исследовательский институт машиностроения. Он занимается проектированием в области космической деятельности, управлением космическими полётами, обеспечением качества и надёжности изделий ракетно-космической техники.
В Химках находится Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина. Это ведущее предприятие ракетно-космической промышленности, которое проектирует, изготавливает и испытывает автоматические космические аппараты для фундаментальных научных исследований.
Также в Химках расположено «НПО Энергомаш» – головное предприятие интегрированной структуры, объединившей ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения.
Для развития космической и авиационной промышленности, стимулирования сотрудников разработаны меры поддержки. Например, регион предоставляет учёным премии губернатора Московской области и гранты.
Помимо этого, в Подмосковье реализуется подпрограмма «Социальная ипотека». Регион оплачивает первоначальный взнос в 50% при заключении договора ипотечного кредитования на покупку жилья и компенсирует основной долг по ипотечному кредиту в течение 10 лет. Участник выплачивает только проценты по ипотечному жилищному кредиту.
Программа действует с 2016 года. За это время получателями субсидии на покупку жилья в Московской области стали 145 сотрудников предприятий ракетно-космической и авиационной отраслей.
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Лора Луганская