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В Подмосковье работают 17 крупных и средних предприятий космической отрасли

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Космическая и авиационная отрасли Подмосковья за 2024 год показали рост почти на 9% по сравнению с 2023-м. Такие данные накануне Дня космонавтики привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Рост промышленного производства региона в космической и авиационной отрасли за прошлый год составил 8,6% по сравнению с показателем годом ранее годом. В 2024-м объём продукции, отгруженной предприятиями этого сектора промышленности Подмосковья, составил 99,5 млрд рублей», – сказала Зиновьева.
По данным пресс-службы Мининвеста региона, в Московской области работают 17 крупных и средних предприятий космической отрасли. Они расположены в Звёздном городке, Королёве, Краснознаменске, Реутове, Химках, Истре, Сергиевом Посаде и Щёлкове. На этих предприятиях трудятся свыше 30 тысяч человек. На них созданы первые ракеты космического назначения, беспилотные орбитальные аппараты, пилотируемые корабли, разработаны первые межпланетные станции, аппараты исследования планет.

Так, в Королёве расположена Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва. Предприятие разрабатывает автоматические космические и ракетные системы.

Ещё одно предприятие из Королёва – Центральный научно-исследовательский институт машиностроения. Он занимается проектированием в области космической деятельности, управлением космическими полётами, обеспечением качества и надёжности изделий ракетно-космической техники.

В Химках находится Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина. Это ведущее предприятие ракетно-космической промышленности, которое проектирует, изготавливает и испытывает автоматические космические аппараты для фундаментальных научных исследований.

Также в Химках расположено «НПО Энергомаш» – головное предприятие интегрированной структуры, объединившей ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения.

Для развития космической и авиационной промышленности, стимулирования сотрудников разработаны меры поддержки. Например, регион предоставляет учёным премии губернатора Московской области и гранты.

Помимо этого, в Подмосковье реализуется подпрограмма «Социальная ипотека». Регион оплачивает первоначальный взнос в 50% при заключении договора ипотечного кредитования на покупку жилья и компенсирует основной долг по ипотечному кредиту в течение 10 лет. Участник выплачивает только проценты по ипотечному жилищному кредиту.

Программа действует с 2016 года. За это время получателями субсидии на покупку жилья в Московской области стали 145 сотрудников предприятий ракетно-космической и авиационной отраслей.

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Расписание на МЦД-3 и Казанском направлении изменится 11-14 апреля
11 апреля 2025, 18:28

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Казанском направлении и МЦД-3, изменится в вечера пятницы, 11 апреля, до утра понедельника, 14 апреля, в связи с путевыми работами на станции Зеленоград-Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Из-за работ часть путей на станции Зеленоград-Крюково будет закрыта, поэтому режим работы на МЦД-3 сократится. 12 и 13 апреля первый состав в сторону станции Зеленоград-Крюково отправится в 6:12 вместо 5:42, а последний — в 0:22 вместо 1:12. В сторону станции Ипподром в субботу и воскресенье первый состав отправится в 5:53 вместо 5:33, а последний — в 00:03 вместо 1:032», — говорится в сообщении.
На Казанском направлении интервалы между поездами будут увеличены до 15 минут, а после 23:00 — до 20 минут. У некоторых электричек будет сокращён маршрут и количество остановок.

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Глава Раменского округа Малышев проверил организацию помощи больным диабетом
11 апреля 2025, 18:19

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев познакомился с работой гастроэнтерологического отделения Раменской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Малышев проверил, как организована помощь пациентам с диабетом и эндокринными заболеваниями. Сначала главе округа показали в отделении работу приёмного покоя и стационара. Гостям представили Школу диабета, где пациенты получают знания и навыки контроля болезни, что позволяет им вести полноценную жизнь.
«Хочу выразить благодарность сотрудникам отделения за их труд. Наша задача – качественная и безопасная медицина. Будем улучшать сервис, внедрять современные методы, расширять профилактику», – отметил Эдуард Малышев.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

На встрече обсудили отчёт о работе Школы диабета, стационарную помощь, количество коек и качество содержания пациентов, амбулаторные кабинеты. Речь шла и о новых технологиях – например, о системе мониторинга сахара для будущих мам.

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#московская область
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Юные дмитровские волейболистки стали чемпионками Подмосковья
11 апреля 2025, 17:53

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г. о.

Команда спортшколы «Дмитров М.Б.М.» одержала блестящую победу на первенстве Московской области по волейболу среди девушек до 16 лет. В «Финале восьми» спортсменки не оставили шансов соперницам, а в решающем матче разгромили команду Дубны – 3:0, сообщили в пресс-службе администрации Дмитровского городского округа.
На пути к золотым медалям дмитровчанки показали характер и мастерство. В полуфинале они в напряжённом пятисетовом матче переиграли дубненскую команду, а в четвертьфинале без проблем справились с волейболистками из Чехова. Татьяну Ананьину признали лучшим нападающим турнира.

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г. о.

«Наши юные волейболистки в очередной раз доказали, что Дмитров – территория чемпионов! Эта победа – результат упорных тренировок, дисциплины и поддержки наставников. От всей души поздравляю девушек, тренера и всех, кто болел за наших спортсменок. Ваш успех – гордость всего округа!», – поздравил команду с победой глава округа Иван Курданин.
Команду готовит тренер Людмила Шершакова.

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98% выпускников техникума Шатуры находят работу по специальности
11 апреля 2025, 17:39

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Около 98% выпускников Шатурского энергетического техникума находят работу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа со ссылкой на данные руководства образовательного учреждения.
Сегодня техникум готовит специалистов по восьми направлениям. Некоторые ребята по окончании учёбы идут в вузы, но большинство начинает работать. Рабочие специальности сейчас особенно востребованы на рынке труда.

Самый яркий пример успешного выпускника техникума – Вероника Культешова. Она обучалась сетевому системному администрированию и выпустилась в 2023 году.
«Я была классным руководителем Вероники и могу сказать, что это замечательная студентка. Она закончила техникум с красным дипломом. потом активно помогала нам в период приёмной кампании. На работу устроилась по специальности», – рассказала замдиректора по учебной работе ГБПОУ МО «ШЭТ» Светлана Косова.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

«Учиться в ШЭТ было легко. Знания, полученные за время учебы, мне требуются и по сей день. Найти работу тоже было довольно легко – я устроилась в администрацию муниципального округа. Работа мне нравится», – поделилась ведущий эксперт отдела информационной политики администрации муниципального округа Шатура Культешова.
С нового учебного года в ШЭТ можно будет осваивать дополнительную специальность – электроснабжение.

Подробнее узнать об условиях поступления и учебных программах абитуриенты могут на Едином дне открытых дверей, который состоится 12 апреля.

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В Подмосковье подготовили более 200 координаторов голосования по благоустройству
11 апреля 2025, 17:38

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций МО

Свыше подмосковных 200 координаторов волонтёрского корпуса прошли подготовку в преддверии всероссийского голосования по выбору территорий под благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Обучение прошли более 200 координаторов со всего Подмосковья. Ребятам рассказали о нововведениях текущего года, механизме набора волонтеров, объяснили алгоритм работы с приложением для голосования, а также как организовывать обучение волонтеров на местах и контролировать, как волонтёры проходят обязательный курс обучения на платформе «Добро.Университет», — сказала министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе Подмосковья.
Заявки на участие в голосовании в качестве волонтёра принимаются до 14 апреля. Волонтёром может стать любой желающий в возрасте от 14 лет, для этого нужно зарегистрироваться на платформе volonter.mosreg.ru и сайте «Добро.рф».

Само голосование за благоустройство будет проходить с 21 апреля по 12 июня на сайте za.gorodsreda.ru.

Ранее сообщалось, что в Московской области введён комплекс мер по поддержке волонтёров, включающий помощь в организации мероприятий, выплату грантов и стипендий, страхование жизни, а также информационную, консультационную и методическую поддержку. Подробная информация об этом размещена по ссылке.

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