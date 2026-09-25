Пять школ Долгопрудного вошли в топ-350 лучших учебных заведений Подмосковья

25 сентября 2026, 13:22

Фото: istockphoto/ hxdbzxy

В Московской области подвели итоги рейтинга школ за 2026 год. В список 350 лучших учебных заведений региона попали пять школ Долгопрудного. Лицей №5 занял 8 место в области, Долгопрудненская гимназия — 91, школа № 14 — 109, гимназия № 13 — 262, а школа № 10 — 347.





Отдельно отмечают Физтех-лицей имени П.Л. Капицы — безусловного флагмана округа, который из года в год занимает лидирующие позиции в федеральных рейтингах. Такой результат задаёт высокую планку для всего образовательного пространства Долгопрудного и вдохновляет педагогов и учеников.





«Наш город-наукоград подтвердил статус сильной образовательной среды, где каждый ребёнок получает качественные знания. Во всех наших школах уже сформирован крепкий базовый уровень и надёжный фундамент. Новая региональная методология подсветила конкретные векторы, над которыми мы будем активно работать. У нас есть все ресурсы: талантливые педагоги и мотивированные дети. Уже утверждён стратегический план развития каждого учреждения, что даст возможность усилить материально-техническую базу и развить дополнительные направления», — отметила начальник Управления образования администрации Долгопрудного Ольга Давликанова.