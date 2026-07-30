В округе Люберцы устранили сбой с подачей электричества

30 июля 2026, 16:54

Фото: istockphoto.com/Natthaphong Srisawang

Сбой на питающем центре «Малаховка» произошёл в среду, 29 июля, в 21:40. Без света остались жители посёлка Красково и ряд объектов в посёлках Томилино и Малаховка. Для основной части абонентов электроснабжение восстановили до полуночи. Об этом сообщает пресс-служба городского округа Люберцы.





Получив информацию о сбое, аварийные бригады компании «Россети Московский регион» оперативно прибыли на место и приступили к ремонту и переключению абонентов на резервный источник питания.





«В 23:35 основную часть пользователей переподключили, после чего работы продолжились до полного восстановления. В настоящее время технический сбой полностью устранён», — говорится в сообщении.