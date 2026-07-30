В округе Люберцы устранили сбой с подачей электричества
Сбой на питающем центре «Малаховка» произошёл в среду, 29 июля, в 21:40. Без света остались жители посёлка Красково и ряд объектов в посёлках Томилино и Малаховка. Для основной части абонентов электроснабжение восстановили до полуночи. Об этом сообщает пресс-служба городского округа Люберцы.
Получив информацию о сбое, аварийные бригады компании «Россети Московский регион» оперативно прибыли на место и приступили к ремонту и переключению абонентов на резервный источник питания.
«В 23:35 основную часть пользователей переподключили, после чего работы продолжились до полного восстановления. В настоящее время технический сбой полностью устранён», — говорится в сообщении.Жителей округа Люберцы просят сообщать о нештатных ситуациях в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Единую диспетчерскую службу муниципалитета по телефонам: 8-800-350-19-66 и 8-499-575-00-55.