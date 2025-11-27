Пятерым шатурским школьникам торжественно вручили первые паспорта
Ещё пять юных шатурян, которым недавно исполнилось 14 лет, получили первые паспорта. Торжественную церемонию провели в библиотечно-информационном центре, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа Шатура.
Церемония стала частью всероссийской патриотической акции «Мы – граждане России».
«Достойно носите звание гражданина России, желаю вам расти настоящими патриотами большой и великой страны! Никогда не останавливайтесь на достигнутом, ставьте перед собой самые амбициозные цели, и у вас всё получится», – обратилась к школьникам исполняющая обязанности руководителя Шатурского управления Татьяна Моденко.Вместе с документами ребятам вручили памятные подарки.
С получением паспорта перед школьниками открываются новые возможности. Так, во время каникул они смогут устроиться на первую в жизни работу, оформить взрослую банковскую карту. Также подросткам станут доступны 5000 рублей, которые можно тратить на походы в кино и театры по Пушкинской карте. Кроме того, они могут вступить в ряды волонтёров.