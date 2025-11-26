Состоялась выездная администрация для жителей Шатуры
Выездную администрацию провело руководство округа Шатура в помещении библиотеки на проспекте Борзова. Жителям рассказали о ходе восстановления теплоснабжения после атаки дрона на Шатурскую ГРЭС и обсудили с ними ряд других актуальных тем. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Участие в мероприятии приняли глава округа Николай Прилуцкий, директор Шатурской ГРЭС Сергей Овчинников и первый замминистра энергетики Московской области Расим Тактаров. Они рассказали, что отопление уже вернули на все объекты, а сейчас ведётся работа над обеспечением подачи горячей воды.
Остальные вопросы касались, в основном, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
«Жители рассказывали о неудовлетворительном состоянии чердаков и подвалов и некачественной уборке входных групп, просили установить искусственные неровности, освещение и ограждения. Все заявки взяли в работу», — говорится в сообщении.
Кроме того, участник встречи сообщили, что на пруду у 21-го посёлка плавает лебедь. Так как птица не улетела в тёплые края, люди выразили готовность взять её к себе на зимовку. Отлов власти округа поручили организовать начальнику отдела экологии администрации.