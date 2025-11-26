Состоялась выездная администрация для жителей Шатуры

26 ноября 2025, 17:24

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Выездную администрацию провело руководство округа Шатура в помещении библиотеки на проспекте Борзова. Жителям рассказали о ходе восстановления теплоснабжения после атаки дрона на Шатурскую ГРЭС и обсудили с ними ряд других актуальных тем. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Участие в мероприятии приняли глава округа Николай Прилуцкий, директор Шатурской ГРЭС Сергей Овчинников и первый замминистра энергетики Московской области Расим Тактаров. Они рассказали, что отопление уже вернули на все объекты, а сейчас ведётся работа над обеспечением подачи горячей воды.



Остальные вопросы касались, в основном, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.



«Жители рассказывали о неудовлетворительном состоянии чердаков и подвалов и некачественной уборке входных групп, просили установить искусственные неровности, освещение и ограждения. Все заявки взяли в работу», — говорится в сообщении.