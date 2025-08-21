Достижения.рф

Пятерым юным жителям Раменского вручили первые паспорта

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском юным гражданам торжественно вручили первые паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.



«Замглавы муниципалитета Юлия Варламова передала паспорта пяти молодым людям и пожелала им успехов на новом жизненном этапе. А директор Раменского молодёжного центра Светлана Великотная поздравила подрастающее поколение, подчеркнув важность ответственности и гражданской позиции», – говорится в сообщении.
Фото: Раменский медиацентр
Четыре девушки и юноша с гордостью получили первые паспорта, символизирующие вступление во взрослую жизнь. Завершилось торжественное мероприятие выступлением вокалиста ДК «Заря» Алексея Кабелькова. Они исполнил патриотические песни.

Лора Луганская

