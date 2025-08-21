В Раменском проведут соревнования Спартакиады по айкидо
Турнир по айкидо в рамках VI летней Спартакиады молодежи России будет проходить в спортивном комплексе «Борисоглебский» города Раменское в субботу, 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
В соревнованиях примут участие 54 спортсмена в возрасте от 18 до 22 лет из четырнадцати российских регионов.
«На турнире разыграют шесть комплектов наград в парных и групповых разрядах Кихон-вадза и Дзюи-вадза среди юниоров и юниорок. Будут отмечены также лучшие региональные команды», — говорится в сообщении.Соревнования начнутся в десять утра. Присутствовать на поединках смогут все желающие, вход для зрителей свободный.
Организаторами турнира выступают министерство спорта РФ и Национальный советом айкидо России.