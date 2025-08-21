В Раменском проведут соревнования Спартакиады по айкидо

21 августа 2025, 16:38

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Турнир по айкидо в рамках VI летней Спартакиады молодежи России будет проходить в спортивном комплексе «Борисоглебский» города Раменское в субботу, 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





В соревнованиях примут участие 54 спортсмена в возрасте от 18 до 22 лет из четырнадцати российских регионов.





«На турнире разыграют шесть комплектов наград в парных и групповых разрядах Кихон-вадза и Дзюи-вадза среди юниоров и юниорок. Будут отмечены также лучшие региональные команды», — говорится в сообщении.