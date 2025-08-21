Глава Раменского округа Малышев осмотрел обновлённые детские площадки в Гжели
Две детские игровые площадки модернизировали в населённых пунктах территориального управления «Гжель» Раменского муниципального округа — в поселке Кирпичного завода и селе Гжель. Результат проведённых работ проверил глава округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Эдуард Малышев отметил высокие стандарты, которым соответствуют обновлённые площадки. Например, основание застелили двойным резиновым покрытием, что значительно снижает риск получить травму при падении.
«В модернизированных игровых комплексах установлен стандартный набор элементов: это горки, качели и балансиры. Кроме того, есть скамейки для родителей, а также уличное освещение и система видеонаблюдения», — говорится в сообщении.Всего в текущем году на территории Раменского округа обновили 19 детских площадок.