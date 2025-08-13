Достижения.рф

Пятиборка Баташова родила второго малыша в Наро-Фоминском перинатальном центре

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Шестикратная чемпионка России по современному пятиборью, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира, победительница этапов Кубка мира и участница Олимпиады в Токио Ульяна Баташова родила малыша в Наро-Фоминском перинатальном центре. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.



«Роды прошли хорошо, быстро и без проблем, Ульяна молодец, настоящий боец! Радует, что именитые пациенты выбирают наш Центр для рождения малыша. У нас большая профессиональная команда и отличные условия», – рассказал врач-акушер-гинеколог Наро-Фоминского перинатального центра Сергей Солостухин.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Вес новорождённого мальчика – 3640 г, рост – 53 см. Врачи поставили ему оценку по шкале Апгар 9/10.

Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой. Мальчика назвали Михаилом. Это уже второй ребёнок спортсменки. Три года назад она родила сына по имени Лев.


Лора Луганская

