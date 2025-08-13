Пятиборка Баташова родила второго малыша в Наро-Фоминском перинатальном центре

13 августа 2025, 16:38

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Шестикратная чемпионка России по современному пятиборью, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира, победительница этапов Кубка мира и участница Олимпиады в Токио Ульяна Баташова родила малыша в Наро-Фоминском перинатальном центре. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.







«Роды прошли хорошо, быстро и без проблем, Ульяна молодец, настоящий боец! Радует, что именитые пациенты выбирают наш Центр для рождения малыша. У нас большая профессиональная команда и отличные условия», – рассказал врач-акушер-гинеколог Наро-Фоминского перинатального центра Сергей Солостухин.