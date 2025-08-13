Скрининг на рак кишечника с начала года прошли 22 тыс. жителей Подмосковья

13 августа 2025, 12:24

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Исследования на рак кишечника в этом году прошли более 22 тыс. жителей Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В Московской области развивают пилотный проект по ранней диагностике колоректального рака. В 16 больницах можно сдать количественный анализ кала на скрытую кровь. Он позволяет выявить кровотечение из нижних отделов ЖКТ. Сейчас такой онкоскрининг проводят в Домодедовской, Пушкинской, Мытищинской, Ногинской, Лобненской, Королёвской, Одинцовской, Балашихинской и других больницах.

«Ранняя диагностика важна для эффективного лечения онкозаболеваний. Подобный скрининг выявляет рак ещё до развития злокачественной опухоли. С начала года в Подмосковье в рамах пилотного проекта исследование на рак кишечника прошли более 22 тыс. пациентов. У 966 из них заподозрили онкологическое заболевание. Выявить болезнь на ранней стадии удалось у 29. Их направили на лечение», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.