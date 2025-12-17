Пятиэтажку в Мариуполе помогли восстановить строители из Подмосковья

17 декабря 2025, 17:32

оригинал Фото «после»: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Центральном районе Мариуполя полностью восстановили пятиэтажный жилой дом, пострадавший от боевых действий. Строители из Подмосковья заменили крышу, установили новые пластиковые окна и обновили фасад. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.





А еще они заменили все инженерные коммуникации:

холодное водоснабжение,

отопление,

электросети,

канализацию.

Фото «до»: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой – имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.