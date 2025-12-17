Достижения.рф

Пятиэтажку в Мариуполе помогли восстановить строители из Подмосковья

оригинал Фото «после»: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Центральном районе Мариуполя полностью восстановили пятиэтажный жилой дом, пострадавший от боевых действий. Строители из Подмосковья заменили крышу, установили новые пластиковые окна и обновили фасад. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.



А еще они заменили все инженерные коммуникации:

  • холодное водоснабжение,
  • отопление,
  • электросети,
  • канализацию.
Фото «до»: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Внутри провели капремонт помещений общего пользования. Эксперты Управления технического надзора регулярно выезжали на объект, проверяя качество материалов и соблюдение установленных сроков.
«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой – имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.
Ремонт провела подрядная организация под руководством Фонда капремонта Московской области.
Ирина Паршина

