Пятилетний ребенок отравился грибом в Подмосковье
В деревне Федюково ребенок отравился грибом, сорванным на улице
Сезон грибов начался в Подмосковье с печального инцидента. В деревне Федюково (Подольский городской округ) пятилетний мальчик попал в больницу с острым отравлением.
Как сообщает Mash, ребенок съел гриб, который сорвал во время прогулки. Родители оперативно вызвали скорую.
Несмотря на то, что уже появились первые белые грибы и вешенки, детям настоятельно рекомендуют не собирать и не пробовать незнакомые грибы. Особенно важно следить за детьми на прогулках, чтобы избежать подобных случаев.
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