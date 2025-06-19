Пятилетний ребенок отравился грибом в Подмосковье

В деревне Федюково ребенок отравился грибом, сорванным на улице
Фото: iStock / PIKSEL

Сезон грибов начался в Подмосковье с печального инцидента. В деревне Федюково (Подольский городской округ) пятилетний мальчик попал в больницу с острым отравлением.



Как сообщает Mash, ребенок съел гриб, который сорвал во время прогулки. Родители оперативно вызвали скорую.

Несмотря на то, что уже появились первые белые грибы и вешенки, детям настоятельно рекомендуют не собирать и не пробовать незнакомые грибы. Особенно важно следить за детьми на прогулках, чтобы избежать подобных случаев.

Виктория Иванченко

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