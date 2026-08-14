В Подмосковье представили статистику аварийности на дорогах за семь месяцев

14 августа 2026, 16:02

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

На дорогах Московской области с января по июль текущего года зафиксировали 1 769 ДТП — на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В авариях пострадали 2 038 человек, а 289 — погибли. Здесь тоже отмечается снижение по сравнению с прошлым годом: на 8% и 25% соответственно.





«Аварийность, а также тяжесть последствий ДТП продолжает уменьшаться. Это результат системной работы по обеспечению безопасности дорожного движения, в которую входит разделение транспортных потоков, обустройство по своевременным стандартам поворотов и переходов, модернизация светофоров и многое другое», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.