В Щёлкове снесли многоквартирный одноэтажный дом

18 сентября 2026, 16:28

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный многоквартирный дом, находящийся в аварийном состоянии, снесли на Фряновском шоссе в Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом №66а построили 89 лет назад. Его общая площадь составляла около 115 квадратных метров.





«Обследование показало высокую степень морального и физического износа конструкций. Здание признали аварийным. Жильцов оттуда расселили, после чего постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.