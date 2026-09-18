В Щёлкове снесли многоквартирный одноэтажный дом
Одноэтажный многоквартирный дом, находящийся в аварийном состоянии, снесли на Фряновском шоссе в Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом №66а построили 89 лет назад. Его общая площадь составляла около 115 квадратных метров.
«Обследование показало высокую степень морального и физического износа конструкций. Здание признали аварийным. Жильцов оттуда расселили, после чего постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Сейчас снос завершён, а участок, который занимал дом, очищен от строительного мусора.
Ранее на Фряновском шоссе снесли расселённые аварийные дома №36, №42, №44, №48, №60, №62 и №64, в которых было в общей сложности 34 квартиры.