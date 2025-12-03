Рабочее движение по новому выезду из деревни Юрлово откроют до конца года

03 декабря 2025, 16:46

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В деревне Юрлово завершают строительство важной дорожной развязки, которая соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублёром. Рабочее движение откроют до конца года, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.





Сейчас строительная готовность объекта составляет 83%. Уже полностью уложен нижний и основной слои асфальта, идёт подготовка к финальному покрытию. Рабочие монтируют освещение, строят новую четырёхполосную дорогу протяжённостью 1,5 километра. Параллельно проводят реконструкцию 700-метрового участка Пятницкого шоссе.

«Работы вышли на завершающий этап, и их темпы позволяют двигаться по графику», – сказал министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.