Рабочие отчитались о ходе строительства перехода у ЖК «Большое Путилково»
Строительство тоннеля ведётся на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411 в Красногорске. В рамках проекта строится также подземный пешеходный переход рядом с жилым комплексом «Большое Путилково», там уже завершили монолитные работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На строящемся переходе устроены внутренние перегородки, в ближайшее время начнётся внутренняя отделка. Параллельно ведётся разработка грунта для устройства подземной части тоннеля со стороны ЖК «Большое Путилково», продолжается бетонирование и гидроизоляция стен и основания открытой части тоннеля, а также переустройство инженерных коммуникаций. Строительная готовность сооружения составляет 67%», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Движение по новому тоннелю планируют открыть в четвёртом квартале текущего года.