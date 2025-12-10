Работа ёлочных базаров в Одинцовском округе стартует на следующей неделе
Ёлочные базары на территории Одинцовского городского округа откроют со следующей недели. Посетители смогут выбрать ели, сосны и пихты разных сортов и производителей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
С 15 декабря откроют площадки в Одинцове на ул. Маршала Неделина у д. 9 и на ул. Говорова около д. 9А, а также в Звенигороде в микрорайоне Пронина возле д. 2.
С 19 декабря к ним добавятся базары на Привокзальной площади и на ул. Свободы в Одинцове.
С 20 декабря заработают шесть дополнительных торговых точек в Звенигороде, сёлах Юдино и Немчиновка, городе Одинцово и деревне Марфино,
Как отметили в администрации, большая часть базаров будет открыта до 31 декабря включительно.
