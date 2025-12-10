Работа ёлочных базаров в Одинцовском округе стартует на следующей неделе

10 декабря 2025, 18:45

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Ёлочные базары на территории Одинцовского городского округа откроют со следующей недели. Посетители смогут выбрать ели, сосны и пихты разных сортов и производителей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.