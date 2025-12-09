Запущено детское отделение Немчиновской врачебной амбулатории
В Одинцовском городском округе начало работу детское отделение Немчиновской врачебной амбулатории. Оно рассчитано на 62 посещения в день, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В новой амбулатории дети смогут получать первичную медицинскую помощь, проходить первый этап диспансеризации и вакцинацию.
«Там оборудованы комфортные зоны ожидания, игровые зоны для детей. Благодаря открытию нового отделения медицинская помощь станет доступнее для маленьких жителей округа», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Сейчас в детском отделении амбулатории принимают педиатры, а в ближайшее время начнут работать оториноларинголог и офтальмолог. Оборудованы кабинеты вакцинации, забора крови, УЗИ и ЭКГ.
Детское отделение Немчиновской врачебной амбулатории расположено по адресу: Московская область, Одинцово, бульвар Эйнштейна, дом 5, подъезд 4.
Записаться на приём можно через портал «Здоровье», по номеру 122, инфомат в поликлинике или чат-боты в мессенджерах Telegram и МАХ.