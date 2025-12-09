Запущено детское отделение Немчиновской врачебной амбулатории

09 декабря 2025, 21:27

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Одинцовском городском округе начало работу детское отделение Немчиновской врачебной амбулатории. Оно рассчитано на 62 посещения в день, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В новой амбулатории дети смогут получать первичную медицинскую помощь, проходить первый этап диспансеризации и вакцинацию.

«Там оборудованы комфортные зоны ожидания, игровые зоны для детей. Благодаря открытию нового отделения медицинская помощь станет доступнее для маленьких жителей округа», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.