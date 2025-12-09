Достижения.рф

Трассу в парке Лазутиной в Одинцове закроют на санитарные работы 10 декабря

Фото: пресс-служба Одинцовского г.о.

Лыжероллерную трассу, расположенную в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, заколют на санитарные работы в среду, 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Приводить в порядок трассу будут с 9 утра до 18:00.

«В указанный период посетителей просят воздержаться от прогулок и тренировок на основной трассе протяжённостью шесть километров и не препятствовать работе специальной техники», — говорится в сообщении.
Доступным для использования останется малый круг протяжённостью 600 метров.

В администрации округа также рассказали, что этой зимой в Одинцовском парке оборудуют семь равнинных и две лыжные трассы высокой сложности, а также восемь маршрутов по пересечённой местности.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0