Трассу в парке Лазутиной в Одинцове закроют на санитарные работы 10 декабря
Лыжероллерную трассу, расположенную в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, заколют на санитарные работы в среду, 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Приводить в порядок трассу будут с 9 утра до 18:00.
«В указанный период посетителей просят воздержаться от прогулок и тренировок на основной трассе протяжённостью шесть километров и не препятствовать работе специальной техники», — говорится в сообщении.Доступным для использования останется малый круг протяжённостью 600 метров.
В администрации округа также рассказали, что этой зимой в Одинцовском парке оборудуют семь равнинных и две лыжные трассы высокой сложности, а также восемь маршрутов по пересечённой местности.