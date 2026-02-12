В Подольске завершили капремонт обеих платформ железнодорожной станции Львовской
В Подольске завершили капитальный ремонт на железнодорожной станции Львовская. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
В ходе работ специалисты ЦППК установили крытые погодные модули. Один модуль находится на островной платформе, ещё два – на береговой.
На самих платформах покрытие заменили на брусчатку. Для безопасности вдоль платформ смонтировали новые ограничительные линии.
Станция оснащена современными элементами визуальной навигации, скамейками и урнами.
Работы стартовали в начале лета и были приурочены к 120-летию остановочного пункта. Ежегодно со станции отправляются более миллиона пассажиров. После капитального ремонта на ней стало комфортнее.
