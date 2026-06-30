Работы по модернизации теплоснабжения идут на 220 подмосковных объектах

30 июня 2026, 20:15

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Строительно-монтажные работы в рамках программы модернизации теплоснабжения сейчас ведут на 220 объектах в 46 округах Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.





