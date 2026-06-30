Работы по модернизации теплоснабжения идут на 220 подмосковных объектах
Строительно-монтажные работы в рамках программы модернизации теплоснабжения сейчас ведут на 220 объектах в 46 округах Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.
В регионе продолжается реализация масштабной государственной программы, инициированной губернатором Андреем Воробьёвым.
Как рассказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, на модернизацию теплоснабжения в этом году предусмотрено 40 миллиардов рублей. Планируем обновить по госпрограмме около 300 объектов, повышающих надежность теплоснабжения. Это теплосети, котельные и БМК, от которых зависит комфорт жителей Подмосковья.
Сейчас в Чехове реконструируют котельные №4 и №27. В Дубне, Павлово-Посадском округе и Луховицах проводят капремонт участков теплосетей.
Новые блочно-модульные котельные строят в Шатуре и Долгопрудном. В Щёлкове на котельной 1967 года постройки готовят к ремонту третий зимний котёл, который обеспечит теплом и горячей водой более 150 домов.
Как напомнили в региональном Минэнерго, программа модернизации теплоснабжения Подмосковья – самая масштабная в России. За три года в регионе обновили и построили более 900 источников тепла, проложили свыше 1000 километров теплосетей.
Как рассказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, на модернизацию теплоснабжения в этом году предусмотрено 40 миллиардов рублей. Планируем обновить по госпрограмме около 300 объектов, повышающих надежность теплоснабжения. Это теплосети, котельные и БМК, от которых зависит комфорт жителей Подмосковья.
Сейчас в Чехове реконструируют котельные №4 и №27. В Дубне, Павлово-Посадском округе и Луховицах проводят капремонт участков теплосетей.
Новые блочно-модульные котельные строят в Шатуре и Долгопрудном. В Щёлкове на котельной 1967 года постройки готовят к ремонту третий зимний котёл, который обеспечит теплом и горячей водой более 150 домов.
Как напомнили в региональном Минэнерго, программа модернизации теплоснабжения Подмосковья – самая масштабная в России. За три года в регионе обновили и построили более 900 источников тепла, проложили свыше 1000 километров теплосетей.