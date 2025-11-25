В «Первом квартале» завершают благоустройство территории новой школы

25 ноября 2025, 09:53

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Первый квартал» Ленинского округа продолжается строительство крупной школы на 1675 мест. Девелоперская компания «Брусника» завершает оформление прилегающего сквера, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.