В «Первом квартале» завершают благоустройство территории новой школы
В жилом комплексе «Первый квартал» Ленинского округа продолжается строительство крупной школы на 1675 мест. Девелоперская компания «Брусника» завершает оформление прилегающего сквера, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
На объекте идёт возведение спортивного ядра, которое после открытия будет доступно жителям района во внеурочное время. Внутри здания продолжается монтаж оборудования: устанавливают мебель в кабинетах и оснащение в пищеблоке.
Перед школой высажены деревья и кустарники, предназначенные для визуального зонирования территории. Завершено мощение брусчаткой, установлено наружное освещение и малые архитектурные формы. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на IV квартал 2025 года.
В «Первом квартале» уже функционируют шесть жилых корпусов, детский сад, соседский центр и отделение вызовов врача на дом. Также рядом со школой продолжается строительство многофункционального паркинга.
