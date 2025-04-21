Работникам местного самоуправления Павловского Посада вручили почётные грамоты

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Работников местного самоуправления Павловского Посада поздравили с профессиональным праздником и вручили им почётные грамоты, сообщает пресс-служба организации городского округа.
Мероприятие состоялось в парке «Дубрава», работников поздравили первый замглавы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов и депутат Мособлдумы Линара Самединова. Они вручили более 20 наград и поблагодарили каждого награждённого за вклад в развитие округа.
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«Ваш профессионализм и искреннее желание сделать жизнь людей лучше – это то, что помогает двигаться вперёд, преодолевать любые трудности и добиваться поставленных целей. Пусть в вашей работе будет как можно больше благодарных жителей, ярких инициатив и успешных проектов!» — пожелал работникам самоуправления глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов.Читайте также:
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Лев Каштанов