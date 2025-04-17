В турнире по смешанному волейболу в Павловском Посаде приняли участие 10 команд

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Десять команд приняли участие в школьных соревнованиях по смешанному волейболу среди ребят 2010-2011 годов рождения в Павловском Посаде, финал турнира состоялся 16 апреля в спортзале лицея №2, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«За победу боролись десять команд. Каждая команда состояла из трёх юношей и трёх девушек. В финал вышли четыре сильнейшие команды: «Гимназия», «Лицей №2», «Рахмановская школа» и «Лицей Электрогорск», — говорится в сообщении.В итоге победу на соревнованиях одержала команда «Гимназия». На вторую ступень пьедестала почёта поднялась команда Рахмановской школы, а третье место заняла команда электрогорского лицея.
Все финалисты получили призы и памятные подарки.
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