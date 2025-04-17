Боец из Павлово-Посадского округа отправил станцию РЭБ земляку в зоне СВО

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Боец СВО поделился станцией РЭБ с земляком на линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал председатель Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Тикунов.
По словам депутата, жителю Подмосковья гуманитарный конвой привёз несколько станций радиоэлектронной борьбы, отправленных с бывшего места работы. Во время разгрузки он увидел машину, которую перегоняли другому бойцу – земляку, служившему под Бахмутом.
Когда боец с позывным «Лёня» из Электрогорска узнал, что машину перевозят другому военному с позывным «Нарколог» из Павловского Посада, но без РЭБа, он решил поделиться этим устройством
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Когда боец с позывным «Лёня» из Электрогорска узнал, что машину перевозят другому военному с позывным «Нарколог» из Павловского Посада, но без РЭБа, он решил поделиться этим устройством
«Так один земляк, получив помощь, сразу же поделился с другим – без пафоса, без лишних разговоров, по-человечески, по-братски. Именно в такие моменты проявляется суть настоящей поддержки. Потому что плечо рядом – своё», – рассказал Тикунов.Сейчас идёт подготовка к гуманитарной поездке, которая состоится в апреле. Отправка гуманитарного конвоя намечена на 22 апреля.
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Лора Луганская