Работники МФЦ Шатуры получили поздравления с профессиональным праздником
Глава Шатуры Николай Прилуцкий поздравил коллектив муниципального многофункционального центра с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
День работника МФЦ отмечают в Московской области во вторую субботу сентября. Шатурский центр – один из лучших в Подмосковье.
«Ваша работа – связующее звено между государством и гражданами, гарантия доступности и оперативности получения необходимых услуг», – подчеркнул Прилуцкий.В 2023 году шатурский МФЦ переехал в новый бизнес-центр на ул. Спортивной. Это улучшило условия оказания государственных услуг. Для обслуживания граждан открыто десять окон приёма, имеется уютный детский уголок, а в зоне ожидания есть мягкие секции, аппараты для зарядки телефонов и телевизор. В новом офисе также работают сотрудники социальной защиты населения и ЗАГС.
В городе Рошале работников МФЦ поздравил руководитель Рошальского управления Виктор Макаров. Он поблагодарил сотрудниц центра, которые ежедневно работают над доступностью и удобством получения госуслуг для каждого.