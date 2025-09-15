Работники МФЦ Шатуры получили поздравления с профессиональным праздником

15 сентября 2025, 14:07

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Глава Шатуры Николай Прилуцкий поздравил коллектив муниципального многофункционального центра с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.





День работника МФЦ отмечают в Московской области во вторую субботу сентября. Шатурский центр – один из лучших в Подмосковье.



«Ваша работа – связующее звено между государством и гражданами, гарантия доступности и оперативности получения необходимых услуг», – подчеркнул Прилуцкий.