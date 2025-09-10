В шатурской школе №2 провели день открытых дверей для родителей
Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура
День открытых дверей провели в отремонтированной школе №2 в Шатуре для родителей учеников, чтобы они лично смогли оценить результаты проведённых работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Заместитель главы округа Наталья Фёдорова отметила, что на экскурсию родителей пригласили вместе с детьми. Для ребят организовали мастер-класс.
Гостей по обновлённым помещениям провела директор школы Марина Солдакова.
«Родители увидели отремонтированные кабинеты, столовую, центр детских инициатив и центр образования «Точка роста». Ещё одним пунктом осмотра стал спортивный зал, где уложили специальное покрытие, установили систему вентиляции, обустроили раздевалки и туалеты и обновили всё оборудование», — говорится в сообщении.По окончании экскурсии родители и дети посадили во дворе школы кустарники.