В шатурской школе №2 провели день открытых дверей для родителей

10 сентября 2025, 11:00

Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура

День открытых дверей провели в отремонтированной школе №2 в Шатуре для родителей учеников, чтобы они лично смогли оценить результаты проведённых работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Заместитель главы округа Наталья Фёдорова отметила, что на экскурсию родителей пригласили вместе с детьми. Для ребят организовали мастер-класс.



Гостей по обновлённым помещениям провела директор школы Марина Солдакова.





«Родители увидели отремонтированные кабинеты, столовую, центр детских инициатив и центр образования «Точка роста». Ещё одним пунктом осмотра стал спортивный зал, где уложили специальное покрытие, установили систему вентиляции, обустроили раздевалки и туалеты и обновили всё оборудование», — говорится в сообщении.