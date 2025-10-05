В Серпуховском историко-художественном музее начала работу конференция «От Морозовой до Мараевой»

05 октября 2025, 15:15

Фото: пресс-служба Администрации Серпуховского г.о.

Серпуховский историко-художественный музей проводит уникальную научно-практическую конференцию «От Морозовой до Мараевой. Роль женщины в старообрядчестве». Мероприятие станет важным этапом в изучении значительного периода русской истории и культуры.







Тема конференции затрагивает глубокие научные, культурные и социальные аспекты. Мероприятие посвятили двум юбилеям: 350-летию со дня гибели боярыни Феодосии Морозовой и 180-летию со дня рождения купчихи Анны Мараевой.



На форум съехались историки, искусствоведы, культурологи, философы, теологи и краеведы. Участники обсуждают малоизученные страницы истории и оценивают вклад женщин в сохранение традиций.



В течение двух дней, 4 и 5 октября, эксперты представляют результаты своих исследований. Главная цель конференции — всесторонне рассмотреть феномен русского старообрядчества, уделив особое внимание роли женщин в этом религиозном и культурном движении.

